Trabalhador, de 78 anos, morre em desabamento durante obra em BH

Geraldo Ferreira de Araújo, de 78 anos, morreu após um muro desabar durante uma obra no Bairro Castanheira, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O acidente ocorreu enquanto ele trabalhava na montagem de vigas, quando a estrutura cedeu e atingiu o trabalhador, que faleceu no local. Outros quatro trabalhadores que estavam no local não foram atingidos.



Este é o segundo acidente com morte registrado em obras na região metropolitana de Belo Horizonte em uma semana. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que, em casos de óbito durante a ocorrência, não é responsabilidade do SAMU realizar a retirada do corpo. Nesses casos, a Polícia Civil é acionada para garantir os procedimentos necessários. Ainda não houve resposta sobre a demora na chegada do rabecão, solicitada pela reportagem à Polícia Civil.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.