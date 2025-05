Trabalhador morre soterrado após barranco desabar em obra no Barreiro em BH

Nilson Teixeira, de 42 anos, morreu soterrado durante a escavação de um terreno no bairro Tirol, região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ele operava uma retroescavadeira e, ao sair para observar o terreno, parte do solo cedeu. Um vizinho tentou socorrê-lo, mas já era tarde. Os bombeiros levaram cerca de quatro horas para retirar o corpo, enquanto a Polícia Civil e a Defesa Civil analisaram a situação. A investigação busca esclarecer as causas do acidente, e a ausência do proprietário no local levanta questões sobre a regularidade da obra.



