Traficante preso usava esposa e bebê como disfarce para transportar drogas e é preso em BH

Wallison Miranda, conhecido como "Lacoste", foi preso no bairro Céu Azul em Venda Nova, em Belo Horizonte, neste final de semana. Ele estava na lista de procurados do estado com um mandado por homicídio. Durante a operação, a polícia encontrou drogas na bolsa de sua filha e uma arma em sua cintura. Após a prisão, Miranda revelou outros depósitos de drogas. A ação resultou na apreensão de mais de 5.200 pinos de cocaína e outros materiais ilícitos.



