Traficantes que estariam atirando para o alto são presos em sítio na Grande BH

Três homens, de 28, 30 e 34 anos, foram presos em um sítio em Betim, na Grande BH, suspeitos de liderarem o tráfico de drogas. Denúncias anônimas relataram disparos no local, levando à operação policial. Foram apreendidos 135 pinos de cocaína, R$434 em dinheiro, armas e veículos furtados. Uma pistola e uma submetralhadora de fabricação caseira estavam entre as armas encontradas. O apoio da população foi crucial para a ação da polícia, que destacou a importância da colaboração dos cidadãos.



