Transporte de transformador gigante causa interdição no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte

O Anel Rodoviário foi interditado parcialmente para passagem de um comboio que transportava um transformador de energia pela pista, em Belo Horizonte, durante a madrugada desta terça-feira (02). A operação, controlada por equipes da BHTrans, ocorreu entre a BR-040 e o bairro Olhos d'Água, na região Oeste, sentido Rio de Janeiro. O transformador mede quase 7 metros de largura e 99 metros de comprimento, pesa 525 toneladas. Havia tábuas no topo para levantar os fios e evitar enroscos com a fiação. O transformador será transportado para a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.



