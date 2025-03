Tratamento de Fuad Noman não foi comprometido pela disputa da prefeitura, diz médicos

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, morreu nesta quarta-feira (26) em decorrência de complicações de um linfoma não-Hodgkin, oito meses após o diagnóstico da doença. Embora tenha enfrentado uma batalha contra o câncer, Noman não se licenciou do cargo durante a corrida eleitoral. Segundo os médicos, a decisão de manter-se no cargo não comprometeu seu tratamento. Durante a campanha, ele concluiu a última fase do tratamento, mas desde o início deste ano começou a enfrentar complicações decorrentes da doença. Os médicos divulgaram que o câncer foi diagnosticado no testículo, mas somente agora a informação foi revelada ao público.



