Três adolescentes são apreendidos suspeitos de tráfico de drogas em Belo Horizonte

Três adolescentes foram apreendidos durante uma operação policial no bairro Estrela, localizado no Aglomerado Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. Os envolvidos têm idades entre 14 e 16 anos e já possuem passagens pelo crime. A polícia encontrou com eles 616 pedras de crack, 103 buchas de maconha, 10 bolas de haxixe e 223 pinos de cocaína. O material representa um prejuízo estimado em R$ 20 mil para o tráfico. Eles foram apresentados à delegacia do menor para as providências legais cabíveis.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!