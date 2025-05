Três homens são suspeitos de utilizar uma marmoraria para produzir armas artesanais em BH

Três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas foram presas, nesta quinta-feira (22), em uma marmoraria que funcionava de fachada na Rua Augusta Saccheto Scalzo, no Bairro Jardim Vitoria, na região Nordeste de Belo Horizonte. As prisões ocorreram durante uma operação de policiais militares do Tático Móvel do 16º Batalhão da Polícia Militar, que conseguiram desarticular o esquema criminoso no local. Na operação, foram apreendidas uma motocicleta com placa clonada, dois veículos usados no transporte de materiais ilícitos e diversas armas, além de munições calibre 380. Dois suspeitos possuem histórico criminal extenso, incluindo tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O terceiro, com menos antecedentes, auxiliava na fabricação das armas. Todos estão à disposição da justiça.



