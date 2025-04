Trio é preso ao tentar sacar R$600 em caixa eletrônico com cartão falso em BH

Três homens foram presos em flagrante ao tentar sacar R$600 com um cartão falso em uma agência no bairro Rio Branco, em Belo Horizonte. A quadrilha usava prendedores de cabelo modificados para reter cartões nos caixas eletrônicos, além de alicates e maquininhas de pagamento. Todos os suspeitos tinham passagens anteriores por crimes como estelionato e furto. A polícia vincula o grupo a pelo menos 10 casos semelhantes na cidade este mês.



