Turista mineiro morre após parapente bater em falésia na Bahia

Um turista mineiro morreu enquanto pilotava um parapente, no sul da Bahia. Eudes Cordeiro Faria, de 57 anos, bateu contra uma falésia, uma espécie de paredão, e não resistiu aos ferimentos.



Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo, gravado instantes antes do acidente.



Segundo a família, Faria era de Governador Valadares, a 320 km de Belo Horizonte. Ele era servidor público aposentado e participava do Clube Trilheiros de Teófilo Otoni.