Um dos suspeitos de furtar casa de cantor de pagode é preso em Belo Horizonte

Na última terça-feira (03), a casa do vocalista Beg Candeia, do grupo de pagode Akatu, foi arrombada em Lagoa Santa, na região metropolitana de BH. Douglas Peixoto Fonseca, de 34 anos, foi preso no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte, após denúncia anônima. Ele confessou o furto e estava se preparando para vender objetos avaliados em quase R$80 mil, incluindo televisores, videogame e joias. O suspeito é reincidente e já cumpriu pena por furtos semelhantes. A ousadia do criminoso chamou a atenção da polícia, mas um segundo envolvido ainda não foi encontrado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!