Moradores de uma rua no Bairro Liberdade, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, denunciam o volume de água que vaza pela via. O incidente aconteceu quando um cabo de rede foi perfurado durante uma obra de instalação de gás pela Gasmig. O vazamento formou uma verdadeira cachoeira, gerando desconforto entre os residentes.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.