Veja como ficaram as avenidas de Belo Horizonte após alagamentos

A chuva forte voltou a castigar Belo Horizonte na noite desta quinta-feira(16). Em apenas duas horas, os maiores acumulados foram registrados nas regiões da Pampulha e Noroeste da cidade. No entanto, foi na região do Barreiro que as cenas mais impressionantes ocorreram. O Ribeirão Arrudas transbordou sobre a Avenida Tereza Cristina, alagando tudo o que estava no caminho. Segundo a Defesa Civil, a Pampulha foi a região onde mais choveu durante a noite.