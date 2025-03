Veja movimentação em frente à Prefeitura de BH, onde acontecerá o velório de Fuad Noman

A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou, na tarde de quarta-feira (26), a montagem da estrutura para receber o público na sede do executivo, onde acontecerá o velório do prefeito Fuad Noman.



O velório do prefeito Fuad Noman será realizado no saguão da PBH, de 13h às 16h, e será aberto à população, com acesso pela Av. Afonso Pena, 1.212.



No fim da tarde de ontem, gradis começaram a ser instalados na porta da prefeitura, localizada na Avenida Afonso Pena. As estruturas servirão para controlar o fluxo de pessoas.



A rua Goiás, entre a avenida Álvares Cabral e rua da Bahia, foi interditada a partir das 5h, até o término do velório, para o embarque, desembarque e estacionamento dos veículos de autoridades.



Também foi interditada uma faixa de trânsito da avenida Afonso Pena, junto ao meio-fio, no sentido Rodoviária, entre a rua da Bahia e a avenida Álvares Cabral, em frente à Prefeitura.



Veja mais informações no vídeo acima.