Vídeo: Câmeras flagram dupla incendiando carro durante a madrugada em Contagem
Suspeitos aparecem nas imagens com um galão antes de atear fogo no veículo; polícia investiga motiva
Dois suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança ateando fogo em um carro estacionado em frente a uma casa no bairro Tropical, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O incêndio aconteceu na madrugada de sábado (27), e a Polícia Militar encontrou panos com material supostamente inflamável dentro do veículo.
Segundo o boletim de ocorrência, o Gol estava estacionado na Rua 22 quando foi incendiado, por volta das 4h52. O proprietário do veículo, de 32 anos, contou à polícia que dormia com a esposa no sofá da sala quando o alarme dela tocou. Como a mulher trabalha às 5h, o casal se levantou e percebeu uma claridade do lado de fora da residência.
Ao olhar pela janela, os dois viram o carro em chamas. O casal saiu de casa e conseguiu controlar o fogo usando baldes de água. Apesar disso, o veículo ficou parcialmente danificado.
Após o incêndio, um vizinho que possui câmeras de segurança foi procurado e entregou as gravações. As imagens mostram dois indivíduos se aproximando do veículo com um galão. Em seguida, eles ateiam fogo no carro.
Durante o registro da ocorrência, foram encontrados panos com material supostamente inflamável no interior do Gol, o que reforçou a suspeita de que o incêndio tenha sido provocado de forma intencional.
O proprietário afirmou aos militares que não tem dívidas, rixas ou desavenças e disse desconhecer o que poderia ter motivado o ataque.
As imagens das câmeras de segurança foram anexadas ao boletim de ocorrência. O caso será investigado.
Últimas
Menino de 10 anos salva a mãe grávida de engasgo em São José do Mantimento, em MG
Jackson, jovem bombeiro mirim, aplica técnica para salvar mãe grávida
Desafios de Minas: avanço das facções criminosas desafia segurança pública
Além de levar insegurança à população, grupos controlam setores econômicos e desregulam o mercado; especialistas debatem sugestões
Casal é preso suspeito de tentativa de furto em loja de cosméticos no bairro Cidade Jardim, em BH
Dupla foi detida após denúncia e já possui histórico criminal por furtos na região
Políca prende suspeitos de participar de quadrilha especializada em furtos de baterias em MG
Três pessoas foram presas durante operação que identificou a venda de mais de 20 baterias furtadas
Van com pacientes de Nova Era se envolve em acidente na região centro-sul de Belo Horizonte
Van com oito pacientes se envolve em acidente no centro de Belo Horizonte; quatro têm ferimentos leves
Vídeo: Mulher é arremessada sobre capô de carro durante atropelamento em Itaúna (MG)
Vítima, de 29 anos, foi atingida enquanto atravessava a rua e sofreu fraturas e escoriações pelo corpo
Fechamento inesperado devido a um buraco na pista no Aeroporto de Confins (MG) causa transtornos
Manutenção emergencial na pista cancelou 80 voos e afetou milhares de passageiros em Belo Horizonte
Cavalo cai em rede de drenagem em Betim, na Grande BH, e é resgatado pelos bombeiros
Animal ficou preso após cair em bueiro sem tampa; prefeitura reforça segurança no local
Calor intenso em Minas Gerais gera alerta e recomendações de hidratação
Instituto Nacional de Meteorologia emite aviso para 190 cidades sobre altas temperaturas
Carros seminovos vendidos por agência no Barreiro, em BH, causam problemas aos motoristas
Clientes de agência de veículos enfrentam dificuldades e buscam justiça após compras insatisfatórias
Corpos de jovem e namorada são encontrados às margens de córrego em São José da Lapa, Grande BH
Casal foi encontrado morto às margens de um córrego na Grande BH; investigação está em andamento
Furtos de baterias atingem caminhoneiros em Contagem (MG) e vítimas pedem por mais policiamento
Caminhoneiros e moradores enfrentam aumento nos furtos de baterias na cidade
Restaurante na Pampulha, em BH, pega fogo e chamas atingem exaustor e teto do estabelecimento
Chamas iniciam na churrasqueira, mas restaurante reabre após avaliação de danos
Pesquisa do Real Time Big Data aponta intenções de voto em MG para presidente da República
Levantamento mostra números de candidatos e avaliação do governo Lula entre eleitores mineiros