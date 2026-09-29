Vídeo: Câmeras flagram dupla incendiando carro durante a madrugada em Contagem

Dois suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança ateando fogo em um carro estacionado em frente a uma casa no bairro Tropical, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O incêndio aconteceu na madrugada de sábado (27), e a Polícia Militar encontrou panos com material supostamente inflamável dentro do veículo.



Segundo o boletim de ocorrência, o Gol estava estacionado na Rua 22 quando foi incendiado, por volta das 4h52. O proprietário do veículo, de 32 anos, contou à polícia que dormia com a esposa no sofá da sala quando o alarme dela tocou. Como a mulher trabalha às 5h, o casal se levantou e percebeu uma claridade do lado de fora da residência.



Ao olhar pela janela, os dois viram o carro em chamas. O casal saiu de casa e conseguiu controlar o fogo usando baldes de água. Apesar disso, o veículo ficou parcialmente danificado.



Após o incêndio, um vizinho que possui câmeras de segurança foi procurado e entregou as gravações. As imagens mostram dois indivíduos se aproximando do veículo com um galão. Em seguida, eles ateiam fogo no carro.



Durante o registro da ocorrência, foram encontrados panos com material supostamente inflamável no interior do Gol, o que reforçou a suspeita de que o incêndio tenha sido provocado de forma intencional.



O proprietário afirmou aos militares que não tem dívidas, rixas ou desavenças e disse desconhecer o que poderia ter motivado o ataque.



As imagens das câmeras de segurança foram anexadas ao boletim de ocorrência. O caso será investigado.



