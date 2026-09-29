Vídeo: Mulher é arremessada sobre capô de carro durante atropelamento em Itaúna (MG)

Uma mulher, de 29 anos, foi atropelada por um carro enquanto atravessava uma rua no bairro Morada Nova, em Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O acidente aconteceu na tarde desse domingo (27) e foi registrado por câmeras de segurança. O motorista fugiu sem prestar socorro.



As imagens mostram a pedestre atravessando a via quando é atingida pelo veículo. Com a força do impacto, a mulher é projetada sobre o capô do carro e, em seguida, cai no chão. O motorista continua o trajeto e deixa o local.



Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que o carro trafegava na contramão no momento em que atingiu a vítima.



A mulher sofreu fratura na perna esquerda e no cotovelo, além de diversas escoriações pelo corpo. Ela também apresentou um hematoma sublingual.



Até o momento do registro da ocorrência, o veículo envolvido no atropelamento e o motorista não haviam sido localizados.



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