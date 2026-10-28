Vídeo: Entregador arremessa encomenda por cima de portão e quebra vidro de prédio em BH
Câmera de segurança flagrou o momento em que o homem joga o pacote e deixa o local correndo
Uma câmera de segurança de um prédio residencial no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte, flagrou um entregador arremessando uma encomenda pelo portão e quebrando o vidro do toldo de proteção contra chuva da portaria. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (27). Nas imagens, o rapaz desce de um veículo, se aproxima da entrada do prédio e joga a encomenda por cima do portão. Em seguida, ele deixa o local correndo, sem tocar o interfone para tentar contato com o morador que receberia a entrega. Um morador compartilhou o registro nas redes sociais. Segundo ele, uma vizinha percebeu que o vidro estava quebrado e procurou nas imagens da câmera de segurança até encontrar o momento em que o entregador danifica a estrutura.
Últimas
Superminas 2026: Começa a maior feira de Minas do setor de supermercados e empresários apostam na IA
Evento em Belo Horizonte debate inovações e oportunidades no setor varejista
Policial a paisana atira dentro de loja no centro de BH após briga por notebook
Policial a paisana se envolve em briga e dispara arma dentro do estabelecimento no hipercentro
Homem é preso com fuzil e pistola, dentro de carro, quando burscava o filho na escola, em BH
Polícia já monitorava o suspeito, abordado ao buscar o filho na escola
Câmeras mostram suspeita de matar Beatriz com soda cáustica retirando produto de loja antes do crime
Imagens foram registradas dois dias antes do desaparecimento da jovem, em Jaboticatubas; familiares afirmam que substância foi furtada do estabelecimento onde a
Vídeo mostra momento em que PM é baleado bairro Silveira, em BH
Homem foi surpreendido por dois criminosos; ele foi socorrido em estado grave para o Hospital João 23
Balanço positivo do 2º turno em MG: número de ocorrências foi menor que no 1º menor
Tribunal Regional Eleitoral destaca redução de ocorrências e prorrogação do horário de votação
Belo Horizonte celebra vitória de Lula no segundo turno
Apoiadores se reuniram na Sapucaí e Assis Chateaubriand para festejar a reeleição
Eleitores enfrentam frustração após prorrogação de votação pelo STF
Decisão tardia do ministro Cristiano Zanin deixa muitas seções fechadas em BH
Autoridades votam no segundo turno em Minas Gerais
Dilma Rousseff, Carmen Lúcia e outras autoridades votam em Belo Horizonte e região metropolitana
Temporal em Belo Horizonte causa morte e danos significativos
Motociclista morreu após ser atingido por cabos elétricos durante forte chuva na cidade
Mineiros votam para presidente com tranquilidade no segundo turno
Com apenas um cargo em disputa, sessões eleitorais em Minas Gerais tiveram poucas filas
PM usa nova tecnologia no transporte de urnas e TRE exibe emissão de zerésima
Monitoramento eletrônico e teste de integridade reforçam confiança no segundo turno eleitoral
Investigação sobre o desaparecimento de Beatriz Vitória em MG revela que crime foi premeditado
A Polícia Civil apresenta informações sobre a morte da jovem e os suspeitos envolvidos
Homem é morto a facadas após possível briga em praça de BH
Vítima foi encontrada sem vida no bairro Mantiqueira, em Venda Nova; motivação do crime é desconhecida