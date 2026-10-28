Vídeo: Entregador arremessa encomenda por cima de portão e quebra vidro de prédio em BH

Uma câmera de segurança de um prédio residencial no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte, flagrou um entregador arremessando uma encomenda pelo portão e quebrando o vidro do toldo de proteção contra chuva da portaria. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (27). Nas imagens, o rapaz desce de um veículo, se aproxima da entrada do prédio e joga a encomenda por cima do portão. Em seguida, ele deixa o local correndo, sem tocar o interfone para tentar contato com o morador que receberia a entrega. Um morador compartilhou o registro nas redes sociais. Segundo ele, uma vizinha percebeu que o vidro estava quebrado e procurou nas imagens da câmera de segurança até encontrar o momento em que o entregador danifica a estrutura.