Vídeo mostra momento em que PM é baleado bairro Silveira, em BH

Um policial militar de folga foi baleado quatro vezes durante uma possível tentativa de assalto na madrugada desta terça-feira (27), na rua São Claret, no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte. O militar foi socorrido em estado grave para o Hospital João 23. Segundo a corporação, ele está estável, mas seu quadro de saúde é considerado grave. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 2h40, quando o soldado estava sozinho dentro do próprio carro. Dois homens se aproximaram do veículo e começaram a dar coronhadas contra o vidro. Ao perceberem que o motorista estava armado, os suspeitos efetuaram vários disparos.