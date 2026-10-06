Vídeo: ônibus escolar perde força, desce desgovernado e cai em rio em Minas

Um ônibus escolar caiu dentro de um rio após descer desgovernado e bater contra um muro em Cipotânea, na Zona da Mata mineira, a 242km de Belo Horizonte. Um vídeo registrou o momento em que o veículo amarelo cai no curso d’água. O acidente aconteceu na tarde dessa segunda-feira (5). O motorista, de 33 anos, estava sozinho no ônibus e sofreu ferimentos leves.