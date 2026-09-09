Vídeo: Paciente cai após proteção de maca ceder e enfermeira é demitida em MG
Caso ocorreu em São Sebastião do Paraíso; paciente iria desentupir uma sonda
Uma câmera de segurança registrou o flagrante em que uma paciente cai de uma maca, por volta de 10h dessa segunda-feira (7/9), em São Sebastião do Paraíso, na região Sudoeste de Minas, a 395 km de Belo Horizonte. As imagens mostram dois funcionários da prefeitura levando a paciente de uma casa para a ambulância. Ao passar da calçada para a rua a paciente cai, e mesmo com a proteção lateral da maca, acaba batendo a cabeça no chão. No mesmo momento, os servidores socorrem a paciente, colocando-a novamente sobre a maca. Na sequência, ela foi levada na ambulância.
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