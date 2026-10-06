VÍDEO: van escolar com 18 crianças perde controle e bate em poste em BH

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que uma van escolar com 18 crianças e adolescentes perde o controle e bate contra um poste no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (5) e deixou pelo menos 13 vítimas com ferimentos leves. No vídeo, é possível ver a van descendo a rua Conde Ribeiro do Vale. Em determinado momento, o veículo perde o controle e segue em direção ao poste, atingindo a estrutura. Segundo a Polícia Militar, a pista estava molhada no momento do acidente. O motorista relatou aos policiais que não conseguiu frear e acabou batendo contra o poste.