Vídeos mostram início de sequestro de ônibus em Contagem (MG)

Diego Rodrigues Ribeiro, homem que sequestrou um ônibus da linha 2290 (Nacional/BH) em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, segue internado sob escolta no Hospital Municipal da cidade, aguardando atendimento psiquiátrico.



Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação e o início do sequestro.



Em nota, a empresa Sintram, responsável pela linha do veículo sequestrado, informou que, assim que soube do ocorrido, um de seus gestores foi ao local para acompanhar a atuação dos órgãos competentes e prestar suporte ao motorista e aos demais envolvidos. Após o desembarque, o motorista foi encaminhado à garagem da empresa, onde recebeu atendimento de uma enfermeira do trabalho e apoio psicológico. A Sintram afirmou que continuará disponível para oferecer todo o suporte necessário ao colaborador.