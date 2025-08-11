Vigilante consegue recuperar celular roubado e imobilizar adolescente até chegada da polícia em BH

Um adolescente de 14 anos foi apreendido após tentar roubar um celular em um bairro nobre de Belo Horizonte. O menor roubou o aparelho e foi perseguido por um vigilante que conseguiu imobilizá-lo até a chegada da polícia. Ele foi levado para uma UPA devido a ferimentos e posteriormente encaminhado à delegacia. O celular roubado foi devolvido à vítima.



