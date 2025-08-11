Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Vigilante consegue recuperar celular roubado e imobilizar adolescente até chegada da polícia em BH

Adolescente de 14 anos foi apreendido e levado para uma UPA devido a ferimentos

MG no Ar|Do R7

Um adolescente de 14 anos foi apreendido após tentar roubar um celular em um bairro nobre de Belo Horizonte. O menor roubou o aparelho e foi perseguido por um vigilante que conseguiu imobilizá-lo até a chegada da polícia. Ele foi levado para uma UPA devido a ferimentos e posteriormente encaminhado à delegacia. O celular roubado foi devolvido à vítima.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Belo
  • Belo Horizonte
  • PlayPlus
  • Polícia
  • Roubo
  • UPA (Unidade de Pronto Atendimento)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.