Virada Cultural de Belo Horizonte acontece neste final de semana

A 10ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte será realizada neste final de semana. O evento contará com mais de 300 atrações distribuídas em seis palcos e outros 17 espaços no hipercentro da capital mineira. A programação inclui música, literatura, dança e teatro. Locais como o Parque Municipal e a rua Sapucaí receberão atividades para crianças e adultos. Um destaque será o encontro da Orquestra Ouro Preto com o músico Carlinhos Brown, prometendo uma fusão de ritmos afro-baianos com arranjos orquestrais, na Praça da Estação. Mais de 3.500 profissionais estarão envolvidos na realização do evento. A programação completa está disponível no site da prefeitura.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!