Vítima de atropelamento no centro de BH é sepultada

Foi enterrada neste sábado (18), Claudia dos Santos, de 54 anos, que morreu atropelada no centro de Belo Horizonte. O acidente ocorreu quando um carro desgovernado, dirigido pela idosa Magda Alvares da Silva, de 81 anos, atingiu Claudia enquanto ela caminhava na calçada. A suspeita é que a motorista tenha sofrido um mal súbito ao volante. A polícia acredita que Magda sofreu um mal súbito quando saía do prédio onde morava. Ambas as vítimas não resistiram aos ferimentos e foram atendidas pelo Samu no local.



Claudia, que morava a um quarteirão do local do acidente, havia vencido um câncer de estômago. Familiares, amigos e autoridades se reuniram para prestar o último adeus à Claudia, lembrando dela como uma mulher que estava vivendo uma de suas melhores fases.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.