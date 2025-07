Vítima do acidente que matou criança de 11 anos, em BH, conta como tudo aconteceu

Na Avenida Olinto Meirelles, um atropelamento resultou na morte de uma criança de 11 anos e feriu o empresário Arthur Marchado. As câmeras de monitoramento capturaram o momento em que o carro desgovernado atingiu as vítimas no canteiro central. Arthur, que sobreviveu ao acidente, descreveu o ocorrido como "uma catástrofe" e relatou ferimentos no rosto, punho e perna, além de um impacto significativo em sua vida e na de sua família. O motorista, de 47 anos, afirmou ter passado mal ao volante e foi liberado após pagar fiança. A perícia encontrou um pneu liso no veículo, e as condições do carro estão sendo investigadas. A Polícia Militar destacou a gravidade do acidente, ocorrido em um trecho reto da avenida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!