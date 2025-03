Vítimas de assalto milionário em BH relatam momentos de pânico vividos com criminosos

Quase duas semanas após o roubo milionário em uma casa no bairro Sion, na região centro-sul de Belo Horizonte, as vítimas, um casal, falam sobre os momentos de pânico que viveram nas mãos dos assaltantes. Os criminosos, armados, renderam a mulher e o marido dentro de sua própria residência, agredindo-os violentamente e ameaçando-os de morte. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança da casa. "Foram momentos de pesadelo, muito pesadelo. Fiquei com muito medo deles matarem meu marido porque eles davam mata-leão nele, e deram coronhada na cabeça dele" relatou a vítima.



A Polícia Civil informou que o inquérito segue em andamento para investigar as circunstâncias e identificar os responsáveis pelo roubo ocorrido na residência.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.