Voluntários da Força Jovem Universal oferecem apoio a candidatos do Enem, em BH

A "Força Jovem Universal" esteve presente na porta de uma faculdade de Belo Horizonte, durante a aplicação das provas do primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), neste domingo (03). Para oferecer apoio emocional e espiritual aos estudantes, voluntários montaram um stand ao lado do portão principal da universidade, disponibilizando água, canetas, acolhimento e orações. Veja a reportagem completa no vídeo acima.