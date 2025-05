26 pessoas são presas por abuso sexual infantil neste ano em Belo Horizonte

A Polícia Civil prendeu 26 pessoas suspeitas de abusar sexualmente de crianças e adolescentes neste ano, em Belo Horizonte. As investigações se intensificaram em maio e alguns casos chocaram até os agentes, como a prisão de um casal acusado de estuprar e torturar a enteada portadora de transtornos mentais, em Belo Horizonte. O homem, de 39 anos, também é suspeito de engravidar a vítima. Os abusos aconteciam com o consentimento da mãe da menina. A corporação destaca que em 86% dos casos, os agressores têm proximidade com a vítima e, por isso, é importante manter campanhas educativas nas escolas para conscientizar sobre os abusos e abrir caminhos para diálogo com as crianças. No país, esse tipo de crime foi combatido no âmbito da operação Caminhos Seguros, que realizou várias prisões, incluindo um caso de estupro virtual na cidade de Bauru, em São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!