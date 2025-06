Ação conjunta da Vigilância Sanitária e Polícia Civil vistoriam lares de idosos em BH

Nesta segunda-feira (16), a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil vistoriaram lares de idosos em Belo Horizonte. A ação faz parte do Junho Violeta, que destaca o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra Idosos. Este ano, 7.651 idosos já foram vítimas de violência na cidade. Recentemente, em Santa Luzia, na Grande BH, uma clínica clandestina foi identificada em condições insalubres, com 39 pessoas, incluindo quatro idosos, que estavam desidratados e desnutridos. As denúncias de maus-tratos podem ser feitas pelo Disque 100, 181 ou nas delegacias locais.



