Acidente com caminhão no Anel Rodoviário de BH levanta debate sobre segurança

O Anel Rodoviário de Belo Horizonte foi palco de um acidente envolvendo um caminhão-baú que transportava oito toneladas de caixas de leite. O veículo saiu da pista, mas os dois ocupantes, pai e filho, sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridos rapidamente. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a provável causa do acidente foi a perda de freios. Uma testemunha relatou ter ouvido uma forte pancada antes de ver o caminhão no barranco. Dados indicam mais de mil acidentes no local até março deste ano. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que o processo de municipalização do trecho deve ser concluído até julho, com melhorias na infraestrutura para aumentar a segurança, incluindo a instalação de radares para controle de velocidade.



