Acidentes em rodovias provocam mortes e interdições em Minas Gerais

A semana em Minas Gerais começou com vários acidentes nas rodovias estaduais. Na Fernão Dias, em Cambuí, no Sul do estado, uma carreta tombou e pegou fogo no sentido Belo Horizonte. A carreta transportava combustível no momento do acidente, o que agravou a situação. Ainda na BR-116, no Vale do Rio Doce, outra carreta tombou, e houve saque de carga, complicando ainda mais o tráfego na região. Em João Monlevade, na BR-381, um motociclista se envolveu em uma colisão frontal com uma van e morreu na hora. Estilhaços da moto ficaram espalhados pela pista, e o trânsito na região foi parcialmente interditado para os trabalhos da perícia. Veja a reportagem completa no vídeo acima.