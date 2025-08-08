Adolescentes invadem Detran, tentam roubar motos e são apreendidos pela polícia em MG

Na noite desta quarta-feira (6), a sede do Detran em Corinto, a 205 km de Belo Horizonte, foi invadida por um grupo de seis adolescentes com idades entre 15 e 17 anos. Eles renderam o vigilante, usando armas falsas e pedras, na tentativa de roubar motocicletas. A polícia foi acionada e encontrou uma das motos no muro da unidade. Após a tentativa frustrada de roubo, os adolescentes fugiram, mas foram encontrados em casa e levados à delegacia.



