Advogado é suspeito de fraudes tributárias que causou prejuízo de R$ 7 milhões em MG

A Polícia Civil realizou uma operação para cumprir cinco mandados de busca e apreensão relacionados a um esquema de fraudes tributárias supostamente liderado por um advogado, nessa segunda-feira (9), em Nova Lima e Belo Horizonte. O prejuízo estimado aos empresários é de R$ 7 milhões. A Justiça negou o pedido de prisão preventiva do suspeito, mas autorizou o bloqueio de bens no valor total de R$ 13 milhões. Investigações indicam que o advogado oferecia reduções fiscais com documentos falsos e cobrava honorários mensais sobre valores não pagos. O caso envolve pelo menos dez empresas denunciantes desde 2022. As investigações continuam para identificar mais vítimas.



