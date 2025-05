ALMG precisa aprovar até outubro pacote de R$ 170 bilhões da dívida de Minas Gerais

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite (MDB), anunciou o início, na próxima segunda-feira, da tramitação dos projetos enviados pelo governador para a adesão ao Propag, Programa de Pagamento das Dívidas dos Estados com o governo federal. Sete das 14 propostas serão analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça, incluindo três projetos sobre a federalização da CODEMIG. Durante o anúncio, Leite declarou que "a CODEMIG vai dar o tom do restante das outras discussões." O Estado pretende pagar 20% de sua dívida, que é de quase 170 bilhões de reais, até 31 de dezembro de 2025. As propostas precisam ser aprovadas até 31 de outubro para cumprir o prazo.



