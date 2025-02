Aluna ameaça colega com faca dentro de escola em Matipó (MG)

Vídeo gravados por estudantes registram o momento em que uma aluna ameaça outra estudante com uma faca dentro de uma sala de aula na cidade de Matipó, na Zona da Mata mineira. Episódio aconteceu durante uma discussão, em que a agressora retirou a arma de dentro da mochila. Professores e funcionários precisaram intervir para manter o controle da situação.



A polícia investiga o caso. A Secretaria Estadual de Educação disse que todas as providências necessárias foram tomadas e que a equipe da escola agiu rapidamente para conter a briga entre as estudantes. Segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, em 2024 foram 118 crimes violentos registrados em escolas do estado.