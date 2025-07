Apesar de atrasos na reforma, parte da Praça do Papa pode ser reaberta até setembro

A Praça do Papa, um dos principais cartões-postais de BH, está fechada para reforma desde fevereiro de 2023. O prefeito Álvaro Damião (União) visitou o local nesta quinta-feira (10) e explicou que a obra atrasou por causa do piso tombado, cuja produção depende de uma única empresa. A expectativa é de que a parte superior da praça seja liberada entre agosto e setembro. Já a conclusão total da obra, orçada em R$ 11 milhões, está prevista para o fim do ano. Ambulantes da região reclamam da queda no movimento.



