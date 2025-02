Após acusar vereador de invadir UBS, prefeitura cobra providências da Câmara em MG

A Prefeitura de Felício dos Santos, no Vale do Jequitinhonha, cobra providências da câmara da cidade depois de acusar um vereador de invadir a sala de emergência de uma unidade de saúde. Durante o episódio, paciente com arritmia cardíaca grave estava sendo socorrido. Médicos e enfermeiros e o vereador, Wladimir Canuto, do Avante, apresentaram versões distintas do ocorrido. A prefeitura da cidade, em nota de repúdio, reafirma a versão dos funcionários e acusa não apenas agressões por parte do vereador, mas também a morte do paciente que estava em atendimento. Ainda em nota, a cidade afirma que "tomará todas as providências cabíveis, sejam administrativas e judiciais, para a devida responsabilização dos fatos cometidos".