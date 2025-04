Após dia mais frio do ano, temperaturas podem voltar a subir em Belo Horizonte

Depois de um fim de semana com ventos fortes, uma frente fria tomou conta da capital mineira. Mas, após o dia mais frio do ano, com mínima de 14,5 ° C, as temperaturas podem voltar a subir em Belo Horizonte ainda nesta semana. O meteorologista Lizandro Gemiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), explica a movimentação do clima e as previsões para os próximos dias.