Após pico de casos, BH tem redução no número de pacientes com doenças respiratórias

O atendimento nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) de Belo Horizonte apresentou uma redução no volume de pacientes com doenças respiratórias após dois dias com alta demanda. Dados indicam 141 mortes confirmadas em 2025 e um total de 7.051 internações na capital mineira até o momento. A subsecretária municipal explicou que, embora o pico das doenças respiratórias tenha se estabilizado, a Prefeitura está ampliando leitos nos centros médicos como medida de precaução.



