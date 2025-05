Aposentada é dirigente de associação investigada em fraude milionária do INSS

Uma aposentada de 75 anos foi identificada como vice-presidente da União de Auxílio aos Servidores Públicos (Unas Pub), atualmente investigada por fraude ao INSS. A idosa, que mantém seu nome em sigilo, afirma viver de maneira modesta e nega qualquer envolvimento. Segundo a Controladoria Geral da União (CGU), a associação, que funcionava na Pampulha, em Belo Horizonte, movimentou mais de R$ 200 milhões em três anos com contribuições ilegais de aposentados e pensionistas. Muitos afetados sequer autorizavam os descontos. O INSS suspendeu todos os acordos referentes a descontos, em folha de pagamento, até revalidação das entidades. A aposentada declarou: "Nem sei assinar desse jeito. Meu marido está com deficiência e aposentado por invalidez." Nossa produção tentou contato com a Unas Pub, mas não obteve resposta.



