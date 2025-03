Aposentada que luta contra câncer está sem receber medicamento de alto custo

Uma aposentada de Belo Horizonte que luta contra o câncer há três anos conseguiu, na Justiça, o direito de receber um medicamento de alto custo. Cada ampola do remédio custa R$60.000. Mas, mesmo com uma decisão favorável, ela está sem o medicamento, que não foi fornecido pelo Governo do Estado. A reportagem da RECORD MINAS entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde mas, ainda não recebemos retorno.