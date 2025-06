As vésperas do inverno, frio intenso chega à Belo Horizonte e marca recorde de temperaturas

As vésperas do inverno, Belo Horizonte registrou pelo segundo dia consecutivo a menor temperatura do ano, marcando 8.1 graus Celsius, com uma sensação térmica de menos 13 graus. As temperaturas na capital mineira devem permanecer baixas pelo menos até terça-feira (13), variando entre 9 e 25 graus."



