Assassino confesso de gari em BH acessa reportagem do R7 Minas minutos após o crime

A investigação da Polícia Civil de Minas Gerais sobre o assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, no dia 11 de agosto, trouxe à tona informações inéditas sobre o comportamento do assassino confesso Renê Silva Nogueira Júnior. Documentos obtidos pela RECORD MINAS, incluindo vídeos e registros de ligações, mostram que Renê acessou uma reportagem do portal R7 Minas minutos após cometer o crime, evidenciando o interesse imediato pela repercussão do assassinato.



As investigações ainda confirmaram o fascínio do suspeito por armas. Desde 2023, Renê exibiu armas em vídeos e fotos, incluindo revólveres e pistolas semelhantes à usada no homicídio. Em registros de vídeo, ele aparece atirando com arma de cano longo em celebrações e ostentando revólveres no banco de um carro, que pode ser o mesmo utilizado no crime. Em 18 de março, segurou um distintivo antigo de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais.



Mensagens encontradas no celular de Renê indicam que sua esposa, a delegada Ana Paula Balbino, tinha conhecimento de que o marido tinha acesso às armas dela. Desde março, foram pelo menos cinco conversas sobre o tema, nas quais discutiam andar armados ou esconder as armas. A Polícia Civil indiciou Ana Paula por responsabilidade em relação ao porte ilegal. Em depoimento, ela alegou nunca ter presenciado o marido manuseando as armas ou emprestado pistolas e munições, versão contestada pelo material coletado pelos investigadores.



Renê já havia sido indiciado por porte ilegal de armas, ameaça e homicídio duplamente qualificado. Após ser localizado pela PM em uma academia de luxo em BH, ele ainda orientou a esposa a não entregar a pistola .380 usada no crime, solicitando que apresentasse outra arma no lugar.



