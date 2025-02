Atlético-MG apresenta cinco reforços contratados pelo clube para a temporada

O Atlético-MG apresentou, nesta sexta-feira (31), cinco reforços já contratados pelo clube para disputar a temporada. São eles: Patrick, Gabriel Menino, Natanael, Júnior Santos e Tomás Cuello. Os jogadores receberam das mãos do diretor de futebol, Victor Bagy, a camisa do Galo.



Dos cinco atletas, Gabriel Menino, Natanael e Júnior Santos, que foi a principal contratação do clube até o momento, já entraram em campo com a camisa do Galo. O recém-chegado Cuello e o volante Patrick ainda aguardam para estrear.



O Atlético entra em campo novamente neste sábado (1º), contra o Villa Nova, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.