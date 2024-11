Atlético-MG sofre punição e justiça proíbe jogos na Arena MRV, em BH

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Luís Otávio Verissimo, deferiu nesta terça-feira (12), o pedido da Procuradoria e interditou a Arena MRV, em Belo Horizonte. Além da imediata interdição do estádio, Luís Otávio determinou que o Atlético-MG mande seus jogos em outra praça desportiva com portões fechados. A medida estará em vigor até que o clube comprove a adoção de medidas necessárias e suficientes para garantir a segurança na Arena MRV. Veja a reportagem completa no vídeo acima.