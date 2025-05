Aumento da violência preocupa os moradores do bairro Alípio de Melo, em BH

Moradores do bairro Alípio de Melo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, estão assustados com o aumento da violência. Nesta quarta-feira (21), câmeras de segurança registraram o furto que durou 17 minutos. Nas imagens, é possível ver o momento que o homem se aproxima do veículo, abre a porta e começa a revirar o interior do carro. O suspeito só parou a ação quando um vizinho se aproximou e tocou a campainha da casa em que o dono do automóvel mora. O suspeito foi preso, autuado por furto qualificado e está à disposição da justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!