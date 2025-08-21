Aumento de quatis no bairro Buritis, em BH, preocupa moradores

Moradores do bairro Buritis, na zona oeste de Belo Horizonte, relataram um aumento no número de quatis nas ruas, oriundos do Parque Ageo Pio Sobrinho em busca de alimentos. Segundo um morador, em um condomínio da região, foram investidos R$ 3 mil em lixeiras com grade para conter os animais. Os quatis têm atacado cães e aparentam maior agressividade ao se alimentarem. Um biólogo explicou que a falta de predadores naturais contribui para a proliferação dos animais. A Fundação de Parques e Botânica está dialogando com os moradores sobre educação ambiental, enquanto a prefeitura planeja um estudo para investigar o aumento dos coatis.



