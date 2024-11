Autora da lei da reconstrução mamária é homenageada em BH

O mês de Outubro chegou ao fim, marcando o término da campanha Outubro Rosa, dedicada à conscientização e prevenção contra o câncer de mama. A equipe de mastologia do Hospital Madre Teresa, localizado na região Oeste de Belo Horizonte, homenageou a ex-deputada estadual e federal e jornalista Maria Elvira de Sales Ferreira por sua defesa dos direitos das mulheres e pela autoria de uma lei importante as pacientes. Assista a reportagem completa no vídeo acima.