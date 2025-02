Barulho de boate incomoda moradores e pacientes de um hospital em bairro de BH

O barulho que vem de uma boate está incomodando os moradores do bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte. Além de residentes, os pacientes internados em um hospital de cuidados paliativos que fica na região também sofrem com o problema. De acordo com eles, os shows só terminam de madrugada. A unidade de saúde recebe pacientes em reabilitação e cuidados paliativos. Atualmente, o local conta com 33 idosos internados. A direção do hospital promete acionar a Justiça para impedir a realização de eventos que não respeitem a lei do silêncio.